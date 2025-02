Ance, Cairella (Lega): "Auguri al nuovo Consiglio sannita" "Pronti a collaborare nell’interesse del territorio”

"La Lega Salvini Premier di Benevento augura buon lavoro al nuovo presidente dell’Ance Basile e al Consiglio generale eletto, con l’auspicio che ci sia una leale collaborazione e interlocuzione con tutte le istituzioni e le forze politiche”. A dirlo è Cosimo Cairella, responsabile Organizzazione e Infrastrutture e Trasporti della Lega sannita. “Per quanto ci riguarda, rappresentando nel Sannio il partito del ministro delle Infrastrutture Salvini, siamo disponibili, così come abbiamo sempre fatto sinora, alla cooperazione nell’interesse esclusivo del territorio”, aggiunge ancora Cairella che prosegue: “Saremo molto attenti, però, affinché ci sia spazio di ragionamento e partecipazione per tutti gli imprenditori edili sanniti e non per pochi designati”. Per il responsabile provinciale Infrastrutture della Lega, infine, “è molto importante che l’Ance sannita continui a svolgere, come ha sempre fatto, il suo ruolo di rappresentanza dei legittimi interessi delle imprese associate senza mai, però, travalicare il confine del rapporto con la politica e le istituzioni”.