Rivellini (FI): "Onorato per la nomina nel CdA del Conservatorio" "Presto incontrerò la presidente Caterina Meglio”. Rubano: soddisfazione per incarico

“Sono onorato per la nomina nel Consiglio di Amministrazione del Conservatorio di Benevento ‘Nicola Sala’". Così Pietro Rivellini, neo-componente del CdA del Conservatorio di Benevento ‘Nicola Sala’. "Voglio ringraziare il Ministro dell’Università, Anna Maria Bernini, per la fiducia e per l’attenzione riservata a questa prestigiosa istituzione formativa e culturale del nostro territorio. Nei prossimi giorni incontrerò la presidente del Conservatorio, Caterina Meglio, per avviare un confronto costruttivo sulle prospettive di crescita dell’istituzione e sul contributo che, nel mio ruolo, potrò offrire. Sono certo che insieme potremo lavorare per valorizzare ulteriormente l’eccellenza del ‘Nicola Sala’ e il talento degli studenti che ne fanno parte”.

“Esprimo soddisfazione per la nomina di Pietro Rivellini nel Consiglio di Amministrazione del Conservatorio di Benevento ‘Nicola Sala’, incarico che gli è stato conferito direttamente dal Ministro dell'Università, Anna Maria Bernini. Si tratta di un prestigioso riconoscimento non solo per il dottor Rivellini, ma per l’intero territorio sannita”. Ad affermarlo è il deputato e segretario provinciale di Forza Italia, Francesco Maria Rubano, che aggiunge: “Il Conservatorio ‘Nicola Sala’ rappresenta un’eccellenza della formazione musicale, un’istituzione di primissimo piano che contribuisce alla crescita culturale e artistica del nostro territorio. A Pietro i migliori auguri di buon lavoro”.