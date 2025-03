Campanialleva, Limata (FI): "La zootecnia leva di sviluppo per le aree interne" "Sannio può essere leader del comparto. Basti pensare alla Marchigiana di San Giorgio La Molara"

“Dal 9 all’11 maggio, Benevento ospiterà Campanialleva Expo 2025, la più grande fiera zootecnica del Sud Italia, presso il CECAS di contrada Olivola. Un appuntamento imperdibile per allevatori, imprenditori agricoli e operatori del settore, che avranno l’opportunità di confrontarsi sulle prospettive e le sfide dell’allevamento e della produzione agroalimentare di qualità. Il comparto zootecnico rappresenta una delle poche vere risorse delle aree interne”

Lo dichiara Sebastian Limata, responsabile provinciale del settore Agricoltura e Ambiente di Forza Italia.

“Il Sannio può essere leader del comparto. Basti pensare alla Marchigiana di San Giorgio La Molara, un modello di produzione da seguire a livello nazionale, perché dimostra come la zootecnia non sia solo allevamento e coltivazione di foraggi, ma anche un motore di sviluppo in grado di coinvolgere l’intera filiera: dalle strutture rurali alla produzione di eccellenze gastronomiche. Un territorio come il nostro, caratterizzato da un microclima ideale, permette di ottenere prodotti unici e non replicabili altrove: dalla mozzarella di bufala campana alla ricotta secca, dai pecorini ai salumi stagionati, come la salsiccia di Castelpoto, la qualità dei nostri prodotti è frutto della combinazione tra genetica animale, territorio e tradizione”, spiega Limata.

“Occorre continuare a puntare sulla qualità e sull’identità del nostro comparto zootecnico come leva strategica per il rilancio economico delle aree interne. Campanialleva sarà l’occasione giusta per farlo, mettendo in rete esperienze, competenze e innovazione”, conclude il responsabile Agricoltura e Ambiente di Forza Italia.