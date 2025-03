Regionali: Fico "nomi ultima parte di un percorso, prima i programmi" Appuntamento alla Rocca con tanti esponenti di pd e Cinque Stelle

“Non c'è solo il mio... ci sono tanti altri nomi e il punto è lavorare con tutte le forze politiche sulla coalizione e su quello che vuole esprimere questa coalizione. I nomi vengono alla fine”.

Roberto Fico glissa sull'eventualità di una candidatura per le Regionali da Benevento dove l'ex presidente della camera è intervenuto al dibattito sul tema “L'importanza della sinergia tra amministrazione pubblica e associazioni del territorio” che ha visto riuniti esponenti dei Cinque Stelle e del Partito Democratico in un emblematica prova di campo largo.

All’iniziativa anche Marco Furfaro componente Commissione affari sociali.

Un dibattito promosso da FITeL (Federazione Italiana del Tempo Libero) costituita nel 1993 per iniziativa delle Confederazioni Sindacali Cgil, Cisl e Uil, per valorizzare le esperienze associative dei Circoli Ricreativi Aziendali e di altre Associazioni ed Enti che abbiano come finalità la promozione delle attività del tempo libero e trae origine dell’art. 11 della legge n. 300/1970, che ha promosso e tutela i Cral.

Fico non commenta l'apertura di Mastella che si era detto pronto al sostegno se, però, l'alleanza con i Cinque Stelle fosse stata 'omogenea' e dunque valida anche nel Sannio.

“Non è questo il tema” sottolinea e sul terzo mandato di De Luca ribadisce “Il Movimento Cinque Stelle si è sempre espresso per il no al terzo mandato perchè pensiamo che le cariche monocratiche, elette direttamente dal popolo, non debbano avere un terzo mandato”.

Poi ribadisce “... non è ancora tempo di nomi, dobbiamo prima costruire programmi solidi che rappresenta davvero i problemi dei cittadini campani a partire dalla sanità che rappresenta un tema su cui tutte le forze politiche devono impegnarsi. La sanità è infati uno degli asset strategici per difendere le persone nel nostro Paese insieme alla scuola e al lavoro”.