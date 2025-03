Mastella rilancia l'unità: sarò in piazza per l'Europa "E' il minimo per chi è cresciuto nel grande sogno concepito da Adenauer, De Gasperi e Schuman"

“Di fronte alle pulsioni ipernazionalistiche è il momento di riaffermare la centralità dell'Europa”. Il sindaco di Benevento Clemente Mastella annuncia la sua partecipazione all'iniziativa “Una piazza per l'Europa” in programma a Roma il 15 marzo.

“E' il minimo che io possa fare – ha spiegato a margine dell'appuntamento per la presentazione del bilancio sociale di Asia – per chi come me è cresciuto nel grande sogno europeo concepito da Adenauer, De Gasperi e Schuman, grandi protagonisti democratici cristiani in Europa”.

Un “sogno” che guardava ad un’unione dei popoli europei accomunati dalle radici cristiane. E Mastella prosegue “Oggi vediamo un'Europa che non riesce a recuperare fino in fondo l'unità, assistiamo a questo impoverimento delle nazioni internazionali, soprattutto tra Stati Uniti e Europa. Uno scenario che la dice lunga sul fatto che l'Europa o è o non è, nel senso che o si rigenera o tutti rischiamo di essere eliminati dal contesto internazionale”.