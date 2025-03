Programma Pia: il Comune punta al finanziamento con i fondi Fesr Programmi di integrazione e autonomia per i cittadini di Paesi terzi

La Giunta comunale, presieduta dal sindaco Clemente Mastella, ha approvato stamane la delibera con la quale l'Esecutivo formula indirizzo per la partecipazione del Comune di Benevento all'avviso per il programma Pia (Programmi di integrazione e autonomia per i cittadini di Paesi terzi).

"E' un provvedimento - spiega l'assessore al Welfare Carmen Coppola nell'illustrare i contenuti del provvedimento - con il quale puntiamo ad intercettare le risorse Fesr '21-'27 in un ambito particolarmente importante nella società contemporanea: l'integrazione culturale, l'inserimento lavorativo e il supporto sociale di cittadini stranieri. L'immobile individuato per il percorso di rifunzionalizzazione di infrastrutture necessarie per sostenere l'erogazione dei servizi si trova in via Mascellaro. L'inclusione sociale degli immigrati è un fatto di civiltà: auspichiamo che il progetto possa essere finanziato dalla Regione".