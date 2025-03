Aumento reddito di libertà, Iachetta (Azzurro Donna): "Segnale importante" Fondo destinato per le donne vittime di violenza

“L’aumento del Reddito di libertà da 400 a 500 euro al mese rappresenta un segnale importante di attenzione nei confronti delle donne vittime di violenza. Un sostegno concreto per favorirne l’emancipazione e l’autonomia economica”. Così Anna Iachetta, coordinatrice provinciale di Azzurro Donna Forza Italia, commenta il decreto con cui il Governo ha definito la ripartizione dei 30 milioni destinati al Fondo per il Reddito di libertà nel triennio 2024-2026. “Il potenziamento del contributo è un aiuto significativo per chi si trova in una situazione di fragilità – prosegue Iachetta – e conferma l’impegno del Governo e di Forza Italia per rafforzare il supporto alle donne che affrontano percorsi di fuoriuscita dalla violenza. Alla vigilia dell’8 marzo, questa misura assume un valore ancora più simbolico, ricordandoci che la lotta per i diritti delle donne passa anche attraverso azioni concrete di sostegno e tutela. È importante continuare a lavorare per accompagnarle verso una piena autonomia, garantendo loro strumenti adeguati per ricostruire il proprio futuro”, conclude Anna Iachetta.