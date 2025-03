Viabilità provinciale, Cacciano: Lombardi sordo a dialogo istituzionale La sollecitazione del segretario provinciale del partito democratico

"Lombardi e il suo partito persistono nella gestione partitica della Provincia mentre sono sordi a qualsiasi ipotesi di dialogo istituzionale che parta dall’Assemblea dei Sindaci". Così Giovanni Cacciano, Segretario Provinciale del Partito Democratico interviene sulla viabilità provinciale e prosegue «L’affermazione del Presidente sulla viabilità provinciale contiene una verità nel preambolo ed un’enorme bugia in chiusura. Corrisponde certamente al vero il taglio delle risorse destinate dal governo alla manutenzione delle strade provinciali. Più in generale, il governo ‘Meloni, Tajani, Salvini’ ha imposto a comuni e province un taglio devastante che ammonta a 1 miliardo e 740 milioni di euro per l'attuale quinquennio. Invece, sulle responsabilità del Consiglio Provinciale e la mancata approvazione del DUP, stante la deflagrazione della maggioranza mastelliana alla Rocca, il PD ha proposto sin da subito di superare la gestione partitica dell’ente ed azzerare tutte le deleghe come condizione di un ‘governo istituzionale’. Detto altrimenti, abbiamo chiesto ai partiti di fare tre passi indietro in favore di un dialogo alla luce del sole tra Assemblea dei Sindaci, Consiglio e Presidente. Un rapporto trasparente entro cui fissare le istanze del territorio. Null’altro. Purtroppo, il Presidente della provincia ed il suo partito sino ad oggi sono stati totalmente sordi rispetto a questa minima condizione di agibilità istituzionale».