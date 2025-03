Provincia, Fuschini (FI): Tagliare spese legali. Basta politica politicante "Registrati costi significativi per contenziosi e incarichi legali"

“Forza Italia vuole stare sui temi che incidono davvero sulle casse della Provincia e quindi sulle tasche dei cittadini del Sannio. Per questo, tra le propposte che sottoporremo al presidente Lombardi, c’è un intervento chiaro: il taglio alle spese legali dell’ente, come, del resto, già suggerito dal Gruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio provinciale. Negli ultimi anni, la Provincia di Benevento ha accumulato costi significativi per contenziosi e incarichi legali su cui ci riserviamo di verificare la corretta rotazione. È necessario avviare un’operazione di oculatezza finanziaria soprattutto in questa fase di crisi politica, evitando spese inutili e cercando soluzioni alternative, come il potenziamento dell’Avvocatura interna. A noi interessano poco le politiche politicanti. Mentre altri si concentrano su equilibri di potere, noi vogliamo parlare di scelte che abbiano un impatto reale per la comunità. Lombardi prenda in considerazione questa proposta, anziché concentrarsi sui giochi di palazzo”, lo dichiara il capogruppo di Forza Italia in Consiglio provinciale, Vincenzo Fuschini.