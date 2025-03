8 Marzo, De Maria (Forza Italia): "Più tutele e pari opportunità" La Responsabile Provinciale Pari Opportunità di F I: "la nostra battaglia continua”

“L’8 marzo non è solo una celebrazione, ma un’occasione per riflettere sui traguardi raggiunti e sulle sfide ancora aperte nel cammino verso la piena parità di genere. In Italia, le donne hanno dimostrato di essere una risorsa insostituibile in ogni ambito: dalla politica all’impresa, dalla cultura alla famiglia. Come Responsabile Provinciale Pari Opportunità di Forza Italia, credo che la nostra battaglia debba concentrarsi su azioni concrete: più tutele per le lavoratrici e le madri, sostegno all’imprenditoria femminile e un impegno deciso contro ogni forma di violenza e discriminazione. La libertà e la dignità delle donne sono valori imprescindibili, da difendere ogni giorno con politiche serie e responsabili. L’8 marzo sia, dunque, un momento di orgoglio, ma anche di rinnovata determinazione per costruire un Paese in cui le opportunità siano davvero per tutti” lo dichiara in una nota Rosalba De Maria Responsabile Provinciale Pari Opportunità di Forza Italia.