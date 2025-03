Forza Italia, Daniele La Fazia nominato coordinatore della Valle Telesina "Lavorerò per rafforzare la presenza di Forza Italia nella Valle Telesina"

Daniele La Fazia, consigliere comunale di San Salvatore Telesino, è stato nominato coordinatore di Forza Italia per la Valle Telesina, che si conferma la prima forza politica della Valle Telesina, vantando sindaci, amministratori e dirigenti di partito. “Ringrazio il segretario provinciale di Forza Italia, Francesco Maria Rubano, per questo incarico. – dichiara Daniele La Fazia – Lavorerò per rafforzare la presenza di Forza Italia nella Valle Telesina, coinvolgendo i cittadini e gli amministratori locali in un progetto politico vicino ai bisogni della comunità. L’obiettivo è costruire un’azione incisiva che dia risposte concrete.”