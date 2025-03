8 marzo, Iachetta (Azzurro Donna): "Sicurezza priorità per le donne" "Progetto Illumina anche nel Sannio”

“La sicurezza è una priorità per le donne, ed è per questo che Azzurro Donna Benevento sostiene il Progetto Illumina, promosso dalla nostra segretaria nazionale Catia Polidori. Rendere più vivibili e sicuri gli spazi urbani significa restituire libertà di movimento e partecipazione alla vita sociale, soprattutto nelle ore serali”, dichiara Anna Iachetta, coordinatrice provinciale di Azzurro Donna Benevento. “Lanceremo presto questa iniziativa anche nel Sannio, sottoponendo una mozione ai Comuni per mappare e individuare le aree urbane più critiche in collaborazione con le forze dell’ordine, le associazioni locali e la cittadinanza, con l’obiettivo di pianificare interventi mirati. L’illuminazione pubblica è un elemento chiave per la sicurezza urbana: più luce significa maggiore visibilità, minor rischio di atti criminosi e una migliore vivibilità degli spazi pubblici. Proponiamo di potenziare l’illuminazione in punti strategici come parchi, sottopassi, fermate dei mezzi pubblici e percorsi pedonali poco illuminati, adottando sistemi di smart lighting per garantire sicurezza senza aumentare i costi energetici”, spiega Iachetta. “Ma il Progetto Illumina non è solo questo: vuole anche accendere una luce sulle donne, sul loro talento e sulle loro potenzialità, contribuendo a creare spazi più inclusivi e sicuri in cui possano esprimersi e partecipare pienamente alla vita sociale ed economica”, sottolinea. “Il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice degli Appalti Pubblici) offre inoltre la possibilità di favorire investimenti in infrastrutture intelligenti, efficienti e sostenibili, compresa l’illuminazione urbana, anche attraverso partenariati pubblico-privati. Un’opportunità per i Comuni che intendono migliorare la sicurezza urbana senza gravare sui bilanci locali”, conclude Iachetta.