Pd Valle Telesina: inaugurata sede di Solopaca È la terza nuova sede del Partito Democratico inaugurata da inizio anno in Provincia di Benevento

Nel serata di ieri, sabato 8 marzo, è stata inaugurata la nuova sede del PD Telesino, nel suggestivo centro storico di Solopaca, in via Roma nei pressi del Palazzo Ducale.

Bella e partecipata manifestazione in cui sono intervenuti il promotore dell'iniziativa, Domenico Francesco Galdiero, altresi capogruppo consiliare, Luigi Rubano, PD San Lorenzello, Antonio Di Brigida e Raffaele Simone, PD Castelvenere, Raffaele Di Cerbo, PD Frasso Telesino, Filomena Di Mezza, PD Telese Terme, Antonio Ciervo, PD Dugenta, e in chiusura il segretario provinciale, Giovanni Cacciano, che ha avviato il suo intervento leggendo il messaggio recapitato agli Amici e Compagni dalla Presidente del PD, Rosa Razzano, originaria del bel borgo telesino ma impossibilitata a partecipare.

È la terza nuova sede del Partito Democratico inaugurata da inizio anno in Provincia di Benevento, un’azione che può apparire antistorica, romantica se non addirittura nostalgica. Tuttavia, l'atmosfera, i volti, gli occhi e le emozioni di ieri sera nella bellissima nuova sede del PD di Solopaca dimostrano ben altro. La politica ha bisogno di vita vera, di passioni, di prossimità, di relazioni umane e di ideali condivisi. Solo se riusciamo a riconferire un'Anima alla Poltica - ha dichiarato il Segretario Cacciano- possiamo sviluppare progetti collettivi nei quali migliori la condizione di vita di tutti e non solo di qualche fortunato. È la Politica che ha il dovere di inverare l’articolo 3 della Costituzione, il cui secondo capoverso recita “È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese”.

Ecco perché occorrono luoghi di incontro come può essere una sede di partito!

Per incontrarsi, per coltivare una visione comune, per fare Politica guardandosi negli occhi e costruire, insieme, una nuova prospettiva per il nostro bellissimo territorio che soffre da tempo, ma oggi più di sempre, della miopia del governo centrale la cui azione nei confronti del sud, e delle aree interne in particolare, è ormai palesemente discriminatoria come dimostrano le vicenda dell'autonomia differenziata e il gravissimo sotto finanziamento della sanità pubblica meridionale e campana.

La nuova sede di Solopaca, unitamente alle recenti inaugurazioni di Cusano Mutri e Buonalbergo, rappresentano tasselli di un ambizioso disegno comune cui dobbiamo tutti contribuire per dare forza e gambe al necessario cambiamento che veda i nostri i territori protagonisti e fautori del proprio destino e non comparse cui destinare i "resti delle festa" come vorrebbe l’attuale governo, palesemente anti meridionale, corporativo e spacca Italia».