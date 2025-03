Medicina a Benevento: botta e risposta Rubano-Mastella Il deputato azzurro e il sindaco ribadiscono impegno per il risultato, non senza polemiche

Nel Sannio il via a settembre delle lezioni di un corso di medicina e chirurgia a Benevento riceve l'attenzione della politica.

Questa mattina il deputato di Forza Italia, Francesco Rubano, ha incontrato il rettore dell'Università del Sannio, Gerardo Canfora e a margine dell'appuntamento ha chiarito “Devo riconoscere al rettore il merito di aver portato avanti con grande discrezione una strategia che oggi ci consegna un risultato importante che la politica deve guardare con attenzione. Ho dunque manifestato al rettore la disponibilità per sostenerlo in sede ministeriale. Ho già parlato, nelle scorse settimane dandone anche notizia alla stampa, con il Ministro Bernini rispetto a questa opportunità. Il Ministro si è espresso in maniera favorevole e siamo pronti a sostenere ogni progettualità che questo ateneo porterà avanti”. E a chi chiede della posizione del sindaco Mastella sul tema Rubano risponde “Non ho notizie del sindaco della città. Sicuramente, doverosamente sosterrà l'iniziativa per promuovere risultati importanti per il territorio”.

Solo pochi minuti dopo la risposta del sindaco Clemente Mastella che rivendica il suo impegno per il raggiungimento del risultato.

“Un obiettivo in cui sono stati fondamentali i rettori dell'Università del Sannio, Canfora e della Federico II, Lorito, con l'appoggio della Regione Campania e mio come sindaco. Spero che successivamente possa esserci anche l'impegno del Ministero dell'Università”.

Poi una frecciata a Rubano “Quando ha visto il concretizzarsi del risultato se ne è ricordato anche l'onorevole di Puglianello. Mi auguro – chiude – che tutti possano collaborare per questo importante risultato, in particolare il Ministro ma per ora il risultato arriva grazie alle Università, alla Regione al mio appoggio da sindaco”.