Proposta di legge FI per aumento assessori in comuni fino a 10mila abitanti Il deputato Rubano primo firmatario: “Sarà a costo zero”

“A conclusione di una campagna di ascolto avviata con il collega on. Francesco Canizzaro abbiamo presentato questa proposta di legge per potenziare l'azione politica e amministrativa nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti. L’obiettivo è generare una maggiore sinergia tra il governo locale e i cittadini e più collaborazione con gli uffici”.

Così il deputato di Forza Italia, Francesco Maria Rubano, presentando una proposta di legge che modifica il numero massimo degli assessori nelle giunte dei comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti, di cui è primo firmatario insieme al collega Francesco Cannizzaro, vicepresidente dei deputati azzurri.

“Non mettiamo le mani nelle tasche degli italiani – ha proseguito - quindi la proposta non comporta oneri per lo Stato. Il sindaco ha la possibilità, non l’obbligo, di ampliare la giunta comunale di due unità: un’azione che sicuramente contribuisce al rafforzamento del governo locale e costituisce anche un’opportunità per formare classe dirigente e valorizzare le diverse sensibilità politiche nei territori”, ha concluso.

“Ringrazio il collega Rubano – ha aggiunto Francesco Cannizzaro - che nella duplice veste di deputato e sindaco ha presentato insieme a me questa proposta di legge molto utile per tutti i comuni e richiesta dai territori. Sono anni infatti che i sindaci chiedono al legislatore nazionale di cambiare la norma del TUEL per avere la possibilità di aumentare il numero dei componenti della giunta e rendere così più performante l'azione politica e amministrativa dei Comuni. Questa proposta è stata sposata dall'intero gruppo parlamentare di Forza Italia, ed è la tappa di un percorso: non escludiamo infatti che al primo provvedimento che riguarda gli enti locali si possa presentare un emendamento per velocizzare il processo e rendere la proposta legge, dando così una risposta concreta e rapida ai sindaci”, ha concluso. “Una bellissima iniziativa, che ripristina un coinvolgimento degli amministratori comunali, che sono la parte più vicina ai cittadini: ripristinare la possibilità di allargare le giunte comunali fino a 6 assessori nei comuni fino a 10.000 abitanti non solo va a beneficio della partecipazione e della condivisione, ma soprattutto fa sì che gli amministratori siano parte attiva e concreta nella vita quotidiana dei territori”, ha sottolineato Roberto Pella, capogruppo di Forza Italia in commissione Bilancio alla Camera e vice presidente di Anci. “Si tratta di un’iniziativa che non comporta nessun onere né per le casse dello Stato né per i comuni, e va nella direzione che auspichiamo da sempre: maggior partecipazione e maggior coinvolgimento a vantaggio della cittadinanza. Ringrazio i miei colleghi, gli onorevoli Rubano e Cannizzaro per aver presentato questa proposta di legge, fortemente voluta e sostenuta dai territori e, lo dico in qualità di vicepresidente di Anci, apprezzata da sindaci, assessori e consiglieri comunali”, ha concluso.