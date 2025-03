PdL Rubano su Comuni, Caporaso (Forza Italia): "Riforma di buonsenso" La dichiarazione del sindaco di Ponte e responsabile Enti Locali di Forza Italia

“La proposta di legge presentata, ieri, alla Camera dei Deputati, dall’On. Francesco Maria Rubano, primo firmatario insieme al suo collega Francesco Cannizzaro, rappresenta un intervento a favore dei comuni fino a 10.000 abitanti. Dare ai sindaci l’opportunità di ampliare la giunta di due unità significa rafforzare la capacità amministrativa e migliorare l’efficacia dell’azione di governo locale, senza gravare sulle casse comunali né sulle tasche dei cittadini. È una riforma di buonsenso che risponde alle richieste degli amministratori e permette ai territori di avere giunte più strutturate e operative.”

Lo dichiara Antonello Caporaso, sindaco di Ponte e responsabile Enti Locali di Forza Italia, che aggiunge: “Nel Sannio sono 75 i comuni interessati dalla riforma, di cui 21 con popolazione superiore ai 3.000 abitanti e 54 con meno di 3.000 residenti. Un numero significativo per una provincia di un’area interna in cui le amministrazioni locali devono affrontare sfide sempre più complesse e necessitano di strumenti adeguati per garantire un governo efficiente. Forza Italia conferma il suo ruolo di partito vicino agli amministratori e, dunque, ai territori, portando avanti battaglie che hanno un impatto reale sulla vita dei cittadini”, conclude Caporaso.