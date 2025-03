Commercialisti: Rubano (FI) "Con DDL più tutele e garanzie per professionisti" Il disegno sul collegio sindacale rappresenta un passo fondamentale per i commercialisti italiani

"L'approvazione del ddl sul collegio sindacale rappresenta un passo fondamentale per i commercialisti italiani, perché assicura finalmente un quadro normativo più chiaro ed equilibrato per chi svolge questo ruolo essenziale." Lo dichiara l'On. Francesco Maria Rubano di Forza Italia e componente della Commissione Finanze. "Dopo anni di incertezza, viene introdotto un limite massimo alla responsabilità dei sindaci nelle società commerciali, commisurato al compenso percepito, e viene definito in modo preciso il termine di prescrizione, a partire dal deposito dei bilanci", prosegue Rubano. "Questa riforma garantisce maggiore certezza del diritto e tutela i professionisti, evitando che siano esposti a rischi eccessivi e non proporzionati. “Per troppo tempo, la mancanza di norme chiare ha reso l'attività dei sindaci societari una delle più gravose sotto il profilo della responsabilità, scoraggiando molti professionisti dall'assumere un incarico fondamentale per la trasparenza e la correttezza gestionale delle imprese. Oggi mettiamo fine a questa situazione, introducendo maggiori garanzie e favorendo un sistema più giusto ed efficiente. Forza Italia ha sempre sostenuto i professionisti, riconoscendo il loro ruolo cruciale per il sistema economico del Paese”, conclude il deputato azzurro.