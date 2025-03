Accesso Medicina "Stop test a crocette grazie alla riforma di Forza Italia" Tedesco, dirigente provinciale di Forza Italia: si chiude un’epoca di ostacoli e incertezze

“Con l’approvazione definitiva della legge delega sulla riforma dell’accesso ai corsi di laurea in Medicina e Chirurgia, si chiude un’epoca di ostacoli e incertezze per migliaia di studenti. Stop ai test d’ingresso a crocette e superamento del numero chiuso: un cambiamento fortemente voluto dal governo e da Forza Italia”. Lo dichiara Michelino Tedesco, dirigente provinciale di Forza Italia. “Si tratta di un risultato straordinario. Ringraziamo il ministro dell’Università, Anna Maria Bernini, per il lavoro svolto con determinazione. Questa riforma non solo amplia le opportunità per i giovani che sognano di diventare medici, ma rafforza anche il sistema sanitario nazionale, garantendo un numero adeguato di professionisti per il nostro Paese”, conclude Tedesco.