"Registriamo la resa incondizionata di Lombardi. Ma saremo fermi e coerenti" Provincia, Forza Italia: non ha più i numeri per governare da solo con il suo gruppo NDC

“Oggi il presidente della Provincia, Nino Lombardi, ha certificato, senza più possibilità di smentita, la crisi politica della sua amministrazione. Ha dovuto prendere atto della realtà: non ha più i numeri per governare da solo con il suo gruppo NDC. In democrazia, i numeri sono tutto. E quando non ci sono, il potere si sgretola. La resa incondizionata di Lombardi è un fatto".

Così Forza Italia commenta la scelta del presidente Lombardi di azzerare le deleghe in Provincia dopo la crisi aperta anche dai Consiglieri azzurri.

Forza Italia ha sempre avuto ragione: era chiaro da tempo che questa amministrazione non potesse andare avanti. Nell’incontro di oggi alla Rocca dei Rettori, a cui ha preso parte il nostro consigliere provinciale Anna Iachetta, abbiamo preteso che il presidente assumesse impegni precisi sulle nostre richieste, che sono le stesse fin dal primo momento: dimezzamento delle spese legali, PTCP condiviso con i sindaci e acquisto di un software per la gestione delle risorse con criteri oggettivi e non politici o peggio clientelari. La manutenzione delle strade deve seguire logiche trasparenti e priorità reali, non scelte discrezionali. La sicurezza dei cittadini non può essere merce di scambio. Su questi punti non faremo sconti e non andremo incontro a nessuno. La nostra posizione resta immutata e irremovibile: tutelare gli interessi del Sannio, del territorio, delle amministrazioni locali e di tutti i cittadini sanniti. L’azzeramento totale delle deleghe, compresa quella del vicepresidente, era un atto inevitabile, che il presidente ha dovuto accettare suo malgrado dopo aver esitato per mesi. Il gruppo politico di Mastella ha smesso di restare arroccato nel palazzo perché non aveva alternative: senza numeri non si governa. Ora ci auguriamo che questa stagione politica venga definitivamente archiviata. Noi continueremo a fare il nostro lavoro: garantire che chi amministra risponda con i fatti. Faremo in modo che il Consiglio provinciale accolga le nostre proposte, nell’esclusivo interesse del Sannio e dei sanniti”.