Crisi Provincia. La Lega: bene azzeramento deleghe ma non fare pastrocchi "Continuiamo a rivendicare chiarezza nelle assunzioni, negli incarichi legali e su manutenzione"

In riferimento all’azzeramento delle deleghe ai consiglieri provinciali e del vicepresidente da parte del presidente della Provincia di Benevento, la segreteria provinciale della Lega ha rilasciato la seguente dichiarazione: “Meglio tardi che mai! Fummo tra i primi, ad inizio gennaio, a chiedere, visto che alla Rocca non c’era più una maggioranza, al presidente Lombardi di azzerare tutto, deleghe ai consiglieri e vice presidente, per aprire un confronto serio e vero con tutti gruppi consiliari e le forze politiche per condividere un percorso utile al Sannio. A distanza di tre mesi, il presidente Lombardi, contraddicendo quanto detto in questi 90 giorni, ovvero che sarebbe andato avanti a prescindere senza problemi perché la legge glielo consentiva, finalmente ha preso coscienza che era impossibile procedere e, con ritardo, ha ascoltato il nostro suggerimento che è diventato anche di altri. Ora, speriamo, che non si faccia un ‘pastrocchio’ e si proceda nell’esclusivo interesse del territorio sannita, garantendo innanzitutto trasparenza negli atti e nelle scelte. Continuiamo a rivendicare chiarezza nelle assunzioni, negli incarichi legali e nella individuazione di rifacimento e manutenzione delle strade. Troppo spesso assistiamo a viabilità abbandonata da tempo e ad altri tratti stradali manutenuti continuamente. Per gli incarichi legali si proceda con una turnazione trasparente, evitando che siano sempre gli stessi avvocati ad essere nominati; per la manutenzione delle strade l’ufficio tecnico stili una graduatoria di priorità e si assegnino le risorse secondo le vere necessità e non per appartenenza politica o territorialità del consigliere. Sia chiaro: su questi argomenti non faremo sconti”.