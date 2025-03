Caserta-Benevento, Maietta "Bene pressing di Rubano, ora risposte" Il primo cittadino di Paolisi chiede l'impegno del Mit e della Regione

“L’interrogazione parlamentare dell’On. Francesco Maria Rubano sulla superstrada Caserta-Benevento è un segnale importante per sbloccare un’opera strategica attesa da decenni. Il Mit acceleri e la Regione faccia la sua parte, perché questa infrastruttura è essenziale per la viabilità, la sicurezza stradale e lo sviluppo economico delle aree interne”. Lo dichiara il sindaco di Paolisi, Umberto Maietta, esprimendo pieno sostegno all’iniziativa del deputato di Forza Italia.

“La politica deve farsi carico delle reali esigenze delle comunità locali, e la superstrada Caserta-Benevento è una necessità non più rinviabile”, conclude Maietta.