Manifestazione per l'Europa: il PD Sannita a Roma in una piazza stracolma "Siamo in tanti perché siamo un popolo. Diversi ma europei"

“Quelle di oggi è una splendida piazza di partecipazione per l'Europa che pretendiamo sia costruita unita, federale, sociale” Così il Segretario Provinciale, Giovanni Cacciano, ha commentato la partecipazione della rappresentanza sannita - organizzato un Pulman dal PD Provinciale - in piazza del Popolo a Roma. "Siamo in Europa e siamo Europei. E per quanti errori abbiamo fatto, e per quanta ingiustizia e indifferenza ancora opprimano i più deboli, da ottant’anni a questa parte stiamo provando a vivere in libertà e in pace. E le persone che scappano dalla guerra, dall’oppressione e dalla fame per cercare rifugio qui da noi lo fanno perché per loro vivere in pace, e vivere liberi, e avere la pancia piena, è una grande novità. E non una pigra abitudine, come ci siamo rassegnati a credere noi europei, viziati da ottant’anni di pace e di libertà.Diamoci una mossa, perché altrimenti rischiamo di credere che la sola bandiera che ci resta da sventolare sia la carta di credito. Viva l’Europa Unita e Federale".