"Su Palazzo Zoppoli noi cristallini, non c'è titolo giuridico per agire" La precisazione di Cappa e Picariello

"Invitiamo tutti, in particolare chi occupa ruoli istituzionali, a non lasciarsi vincere dal facile populismo demagogico ed esaminare le vicende: su Palazzo Zoppoli siamo stati cristallini nello spiegare in Commissione e sugli organi di stampa sulla vicenda. Se la volontà è far salire, di pochi millimetri l'applausometro si eviti di farlo su complesse questioni amministrative, con risvolti giuridici che richiedono lassi di tempo fisiologici per essere risolti, che stiamo affrontando con serietà e impegno", lo scrivono in una nota congiunta l'assessore al Patrimonio Attilio Cappa e il presidente della commissione Patrimonio Antonio Picariello.

"In assenza di titolo giuridico l'Amministrazione, pur avendone piena volontà, non può procedere a valorizzare l'immobile con inserimento nel relativo piano. La vicenda va prima chiusa sul piano tecnico-giuridico, poi abbiamo le idee chiare su come affrontarla sul piano politico-amministrativo. Accettiamo consigli e confronti che non sono mancati nella competente commissione, non maliziose puntualizzazioni che su questa vicenda non sono attinenti", concludono Cappa e Picariello.