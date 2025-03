Asili nido. Barone(Lega): Grazie al ministro importante opportunità per famiglie "Molti comuni potranno finalmente dotarsi di nuovi asili nido e migliorare i servizi esistenti"

"Ringrazio il Ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, per questa iniziativa che rappresenta un sostegno concreto alle famiglie italiane e, in particolare, a quelle campane. La nostra regione, da tempo in sofferenza per la carenza di strutture dedicate alla prima infanzia, necessitava di fondi aggiuntivi per colmare questo divario. Grazie a questa misura, molti comuni potranno finalmente dotarsi di nuovi asili nido e migliorare i servizi esistenti". Così Luigi Barone, responsabile Enti Locali della Lega Salvini Premier in Campania a proposito del decreto del ministro Valditara che avvia la procedura per la presentazione di manifestazioni di interesse da parte degli enti locali, finalizzata alla costruzione di nuovi asili nido e alla riconversione di edifici pubblici non già destinati a questo servizio per ulteriori 800 milioni di euro di investimenti. "La Campania è tra i territori che necessita maggiormente di questi interventi che permetteranno di ridurre le disuguaglianze e offrire alle famiglie un supporto concreto nella crescita e nell'educazione dei loro figli. Questo è un altro esempio di come la Lega si impegna per garantire soluzioni reali ai cittadini, investendo nell'infanzia e nel futuro della Campania, del Mezzogiorno e del Paese", aggiunge Barone. "Grazie a questo provvedimento i comuni potranno accedere ai finanziamenti per la realizzazione di nuove strutture educative e la riconversione di edifici pubblici, migliorando così l'offerta educativa nella fascia 0-2 anni. Investire nell'istruzione significa investire nelle nuove generazioni e nella crescita della nostra comunità. Con questa iniziativa, finalmente, molte famiglie della Campania potranno contare su un sistema educativo più equo e accessibile", conclude Barone.