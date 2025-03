Benevento: crisi in Provincia, Rubano: "colpa della politica mastelliana" Forza Italia: per continuare si cambi rotta

“L'attuale crisi politica alla provincia di Benevento è ascrivibile a Mastella”. Così il deputato di Forza Italia, Francesco Rubano che “detta le condizioni” per il sostegno alla presidenza Lombardi.

“Si apre la crisi alla Rocca dei Rettori perchè uno degli eletti del gruppo di Clemente Mastella non accetta più un modo di fare politica asfissiante e nauseante che non dà beneficio ad un territorio ma soltanto a determinate strategie familiari, elettorali e quindi passa dall'altra parte e aderisce ad un partito che è opposizione”.

Il deputato e segretario provinciale di Forza Italia, Francesco Maria Rubano con i consiglieri provinciali Anna Iachetta e Vincenzo Fuschini, traccia un'analisi della crisi politica che investe ormai da mesi la provincia di Benevento dove il presidente Nino Lombardi non ha più la maggioranza da quando Carmine Agostinelli è passato dalle fila mastelliane a quelle di Fratelli d'Italia.

L'accusa di Rubano è diretta alla politica mastelliana “Una crisi istituzionale dovuta al fatto di non aver assecondato criteri di trasparenza e linearità ma dando preferenza ad indirizzi politici personali. Una condotta politica, interpretata da chi è a capo della componente che guida Palazzo Mosti e la Rocca dei Rettori utilizza le istituzioni, utilizza gli eletti e non favorisce percorsi che danno beneficio ai cittadini. Una crisi che sta rallentando i processi di sviluppo del nostro territorio”.

E poi incalza “Restiamo coerenti rispetto ad una posizione espressa più volte in questi anni ossia garantire un'amministrazione del territorio provinciale che guardi a tutti i comuni in maniera imparziale senza favorire quelli con i sindaci che hanno determinate tessere di partito”.

E ancora “Le istituzioni si rappresentano non si occupano e gli eletti si rispettano”.

E tira in ballo anche la Regione “La stessa crisi si è verificata anche a Palazzo Santa Lucia dove si è azzerato il gruppo mastelliano in consiglio. Una componente che non ha prodotto benefici per i cittadini sanniti poiché non si è negoziata un'agenda programmatica per i cittadini ma candidature, poltrone e richieste. Così non cresce la classe dirigente né il territorio”.

E dunque l'ultimatum: per continuare è necessario cambiare rotta.

Oltre all'azzeramento delle deleghe Forza Italia chiederà, in un incontro in programma domani con il Presidente Lombardi: maggior trasparenza e partecipazione al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, al bilancio consuntivo e al dup; la riduzione delle spese per gli incarichi legali; l'assegnazione dei fondi per la manutenzione stradale attraverso un software elettronico che sia criterio oggettivo.