Provincia, Fuschini e Iachetta (FI): "Aggressione verbale inaccettabile" I consiglieri: "Lombardi a corto di argomenti”

“Questa mattina, nel corso della riunione alla Rocca dei Rettori, abbiamo subito una vera e propria aggressione verbale da parte del presidente della Provincia, Nino Lombardi. Un comportamento incomprensibile, con toni che nulla hanno a che vedere con il decoro istituzionale che il suo ruolo impone”.

Lo dichiarano in una nota i consiglieri provinciali di Forza Italia, Anna Iachetta e Vincenzo Fuschini.

“In particolare, i toni e i termini utilizzati nei confronti della consigliera Anna Iachetta sono stati del tutto fuori contesto, al punto da rendere impossibile il proseguimento di un dibattito civile e costruttivo. Siamo amareggiati da questo atteggiamento, soprattutto perché a tenerlo è stato il presidente della Provincia, che dovrebbe garantire il rispetto istituzionale e non alimentare tensioni. Alla collega Iachetta va la solidarietà mia e di tutto il partito”, aggiunge Fuschini.

“Il presidente sa bene che la posizione di Forza Italia è stata chiara e cristallina fin dal primo momento. Abbiamo avanzato proposte precise, messe nero su bianco nel verbale dello scorso incontro alla Rocca dei Rettori: azzeramento delle deleghe, riduzione drastica delle spese legali, necessità di un PTCP condiviso con i sindaci e le amministrazioni locali. Ricordiamo che già a settembre avevamo presentato una proposta programmatica chiara, con una strategia precisa per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade della provincia di Benevento. La viabilità resta uno dei nodi centrali e per questo abbiamo chiesto l’adozione di un software per garantire trasparenza e criteri oggettivi nella gestione degli interventi, evitando scelte discrezionali. Una proposta che oggi è stata perfino sminuita, se non derisa, dal presidente della Provincia, che evidentemente adotta altri metodi di governo e di gestione.

Inoltre, ieri, in conferenza stampa, il segretario provinciale di Forza Italia, l’on. Francesco Maria Rubano, ha ribadito con fermezza il nostro punto di vista: Forza Italia resta all’opposizione in modo responsabile e serio. Non ci sarà alcun passo indietro rispetto alle proposte avanzate”, spiegano i consiglieri.

“Il clima esacerbato di questa mattina denota un evidente nervosismo del Presidente Lombardi, il quale, invece di rispondere nel merito delle nostre proposte, ha preferito ricorrere all’aggressione verbale. E non è la prima volta, come testimoniano anche recenti notizie di cronaca. Segno che la crisi politica lo sta travolgendo e che non ha più argomenti per giustificare la sua paralisi amministrativa.Forza Italia ha sempre operato con serietà e nell’interesse del territorio. Se il presidente della Provincia pensa di risolvere la sua crisi con attacchi personali e atteggiamenti intimidatori, ha sbagliato strada”, concludono i consiglieri Fuschini e Iachetta.