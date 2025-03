Scuola, Matera: "Come temevamo, Sannio penalizzato dalla Regione" "Su 18 interventi previsti, ne è stato finanziato solo uno nella sola città di Benevento"

"Lo scorso Gennaio avevamo denunciato la manovra propagandistica della Regione Campania che con il decreto dirigenziale numero 1412 del 27 Dicembre, aveva tentato di far credere di aver finanziato 18 interventi di edilizia scolastica nel Sannio. In realtà, si trattava solo di un elenco senza copertura finanziaria, un inganno ai danni dei cittadini e degli amministratori locali".

Così il Senatore di Fratelli d'Italia Domenico Matera. Che continua: "Purtroppo, le nostre preoccupazioni sono divenute realtà con la pubblicazione - da parte della Regione Campania - del decreto dirigenziale numero 168 del 17 Marzo che conferma come, su 18 interventi previsti, ne è stato finanziato solo uno nella sola città di Benevento, lasciando il resto della provincia completamente a secco. Ancora una volta - prosegue - De Luca dimostra totale disinteresse per le aree interne, già in forte sofferenza sotto molteplici aspetti. Il misero 4% del riparto destinato al Sannio è stato assorbito tutto dal capoluogo di provincia, ignorando i piccoli Comuni che necessitano urgentemente di interventi sulle scuole. Questo ennesimo schiaffo dimostra, qualora ve ne fosse ancora bisogno, che per la Giunta presieduta da Vincenzo De Luca esistono territori di serie A e di serie B. Fratelli d’Italia continuerà a battersi affinché le risorse vengano distribuite in base alle reali necessità e non secondo logiche di convenienza elettorale. Quando governeremo la Campania - chiude Matera - metteremo fine a questa gestione ingiusta e miope".