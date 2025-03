Matera "Asili Nido, nuovi finanziamenti per i Comuni del Sannio" "Si va a potenziare sul territorio un servizio importante"

"Si conferma, nuovamente, la grande attenzione di questo Governo rispetto alle esigenze della formazione e del mondo della scuola".

Lo fa presente il Senatore di Fratelli d'Italia Domenico Matera nel commentare l'emanazione del decreto numero 51 del 17 Marzo 2025 a mezzo del quale il Ministro dell’Istruzione e del Merito ha previsto ulteriori finanziamenti per Asili nido da assegnare a Comuni già individuati previa presentazione da parte di questi di una manifestazione di interesse.

Nel Sannio, nel dettaglio, potranno beneficiare della realizzazione di nuovi asili nido Airola, Amorosi, Apollosa, Arpaia, Durazzano, San Lorenzo Maggiore, San Salvatore Telesino, Sant'Agata de' Goti, Foglianise, San Leucio del Sannio, Solopaca, Faicchio, San Bartolomeo in Galdo, Guardia Sanframondi, Torrecuso e Vitulano.

Con riguardo all'ambito caudino, ma in provincia di Avellino, figurano anche Cervinara e San Martino Valle Caudina.

"Investire nel futuro delle nuove generazioni rappresenta un atto di sensibilità e di civiltà - fa presente ulteriormente Matera - Si va a potenziare sul territorio un servizio, quale quello della prima formazione, che è importante e centrale per i nostri piccoli e per le famiglie anche con riguardo alla gestione delle quotidianità, basti pensare a titolo del tutto esemplare alle esigenze di quei nuclei composti da mamma e papà entrambi lavoratori. Si tratta di un'opportunità importante per i Centri in questione che potranno arricchire la propria offerta all'indirizzo delle rispettive Comunità. Il Sannio e la sua popolazione si doteranno di plessi più moderni, più funzionali, sostenibili e sicuri: un importante riscontro per il nostro territorio".