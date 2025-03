'Storica' frana sulla Benevento - Campobasso, Matera scrive a ministro e Regione "Finanziamento ancora non assicurato nonostante le richieste dei sindaci"

La questione della frana in zona Torrepalazzo nel territorio del Comune di Torrecuso, lungo la Statale 87 che dal capoluogo sannita conduce a Campobasso, al centro di una nota che il Senatore di Fratelli d'Italia Domenico Matera ha inviato al Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica nonché alla Direzione generale per la Difesa del Suolo e dell’Ecosistema presso la Giunta regionale della Campania sollecitandosi ed auspicandosi verso una risoluzione della annosa criticità.

Al chilometro 82+300 della Strada Statale 87 “Sannitica”, quanto ai dettagli della vicenda, nel tratto situato - come detto - nel territorio del Comune di Torrecuso, in località Torrepalazzo, si rinviene da circa dieci anni una frana che determina disagi nella circolazione stradale venendo il transito veicolare regolato da un impianto semaforico a senso unico alternato.

"Questa situazione - spiega il Senatore Matera - impatta negativamente sulla sicurezza e sulla qualità della vita dei residenti, in particolare per coloro che quotidianamente devono raggiungere la città di Benevento per servizi essenziali quali scuole, ospedali e uffici pubblici. Inoltre, il persistere della problematica mette a rischio la tempestività dei mezzi di soccorso, con potenziali pericoli per la popolazione".

Al fine di eliminare la criticità, il Comune di Torrecuso ha provveduto a redigere idonea progettazione già caricata sulla piattaforma RENDIS per un importo di circa 4,7 milioni.

"Ad oggi - osserva però il parlamentare sannita - nonostante le reiterate sollecitazioni, anche da parte dei Sindaci della zona interessata, il finanziamento necessario non è ancora stato assicurato". Alla luce della gravità della situazione e della necessità di un intervento definitivo, la nota di Matera indirizzata a Regione e Governo "affinché il progetto venga ammesso a finanziamento, data l’urgenza di una risoluzione definitiva del problema".

"Voglio augurarmi che gli Enti in questione si mostrino sensibili rispetto a questo stato di cose - prosegue e conclude il Senatore Matera - Non è ammissibile che da dieci anni insista un disagio e al tempo stesso una situazione di pericolo senza che si diano risposte alla Comunità".