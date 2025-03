Provincia, Iachetta (FI): "Perdita di controllo denota debolezza politica" La consigliera provinciale dopo l'alterco con il presidente della Provincia

“Chi ricopre ruoli di responsabilità pubblica dovrebbe sempre mantenere lucidità e rispetto istituzionale, soprattutto in un contesto di confronto politico”. Così in una nota la consigliera provinciale di Forza Italia e coordinatrice provinciale di Azzurro Donna, Anna Iachetta finita al centro di un alterco verbale da parte del presidente della Provincia Nino Lombardi nei giorni scorsi.

Ne sono scaturite reazioni di solidarietà verso l'esponente di Forza Italia che ora torna sulla vicenda e spiega: “Le espressioni utilizzate nei confronti della mia persona dal Presidente della Provincia, Nino Lombardi, durante la seduta del 18 marzo scorso, si commentano da sole... Perdere il controllo in un contesto istituzionale denota debolezza politica” tuona la consigliera provinciale che rimarca: “Un’Istituzione si rappresenta con equilibrio, non può essere ostaggio di nervosismi dettati da altre dinamiche. In ogni caso, se qualcuno pensa di trasformare il dibattito politico in un’arena di attacchi personali, ha sbagliato indirizzo.

Il mio impegno istituzionale è volto a rappresentare con determinazione e responsabilità la comunità, con l’obiettivo di contribuire all’interesse pubblico collettivo attraverso un dialogo costruttivo e trasparente.

La dialettica istituzionale è un principio cardine della democrazia e non può essere sacrificata dall’accettazione passiva di atti predisposti senza il necessario confronto e i suoi emendamenti, come nel caso del DUP e del PTCP.

Apprezzo la remissione delle deleghe, compresa quella di vicepresidente, ma ritengo che tale gesto abbia valore solo se accompagnato da un’effettiva volontà di confronto politico. Il ruolo istituzionale impone equilibrio, compostezza e serietà, principi che continuerò a seguire con coerenza e determinazione.

Non provo alcun imbarazzo nel confronto istituzionale; piuttosto, mi ha sorpreso la mancanza di controllo da parte di chi ricopre un ruolo apicale nel consesso provinciale, soprattutto durante l’esposizione delle proposte avanzate dal mio gruppo politico. Proposte mai accettate dal Presidente e formalizzate anche nel verbale della riunione del 13/03/2025.

Evidentemente questo comportamento cela la volontà di imporre scelte preconfezionate senza alcuna condivisione.

Il mio impegno politico e istituzionale prosegue con serenità e determinazione, sempre nell’interesse dei cittadini sanniti, che rappresentano la mia forza e il mio punto di riferimento.

Tornando sull'alterco, l'avvocato Iacchetta poi ringrazia “tutti coloro che, in questa circostanza, mi hanno espresso vicinanza e sostegno”.