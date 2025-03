Penitenziaria, Rubano (FI): loro servizio fondamentale Il messaggio in occasione dei 208 anni dalla nascita del Corpo di Polizia Penitenziaria

"Celebrare i 208 anni dalla nascita del Corpo di Polizia Penitenziaria è un'occasione per rinnovare la nostra gratitudine e riconoscenza verso uomini e donne che, con professionalità e dedizione, svolgono un compito tanto complesso quanto essenziale. Sono da sempre vicino al Corpo e ai suoi operatori, consapevole delle difficoltà che affrontano e del loro senso del dovere. La sicurezza nelle carceri, il rispetto della dignità dei detenuti e il loro reinserimento sociale sono obiettivi fondamentali per una società giusta e moderna. Affinché ciò avvenga, è imprescindibile il lavoro quotidiano della Polizia Penitenziaria, che merita attenzione e sostegno”. Lo dichiara Francesco Maria Rubano, deputato di Forza Italia e Capogruppo FI in Commissione Ecomafie.