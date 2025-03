FdI Sannio: Antonella Rinaldi aderisce al partito Matera: un importante valore aggiunto per Fratelli d’Italia nel Sannio

Il Coordinamento Provinciale di Fratelli d’Italia Sannio è felice di annunciare l’ingresso nel partito dell’avvocato Antonella Rinaldi di San Giorgio del Sannio, personalità di spicco nel panorama politico locale. Alle ultime elezioni amministrative di San Giorgio del Sannio, infatti, Rinaldi ha conseguito un importante risultato elettorale, raccogliendo oltre 600 preferenze e attestandosi quale prima eletta della competizione. Un dato significativo, che testimonia il forte radicamento e l’ampio consenso di cui gode sul territorio.

Anche in virtù di questo risultato e della stima di cui Rinaldi gode tra i cittadini, il Coordinatore Provinciale di Fratelli d’Italia Sannio, Domenico Matera, ha deciso di nominarla Vice Coordinatrice Provinciale del partito.



“L’ingresso di Antonella Rinaldi rappresenta un importante valore aggiunto per Fratelli d’Italia nel Sannio. Il consenso ampio di cui gode sul territorio e il suo impegno costante confermano la qualità del suo operato e la sua capacità di interpretare al meglio le esigenze dei cittadini. Sono certo che, nel suo nuovo ruolo di Vice Coordinatrice Provinciale, saprà dare un contributo prezioso alla crescita e al radicamento del nostro partito”, ha dichiarato Matera.

La nomina di Antonella Rinaldi si inserisce nel quadro di un rafforzamento organizzativo e territoriale di Fratelli d’Italia Sannio, che continua a puntare su figure competenti e apprezzate per consolidare la propria presenza e rappresentare con efficacia le istanze del territorio.



Antonella Rinaldi, commenta così alla stampa la sua scelta “La scelta di aderire a Fratelli d’Italia è stata per un approdo naturale per storia politica e personale. Desidero rivolgere un sentito ringraziamento al Sen. Domenico Matera per la fiducia accordatami con la nomina a Vice Coordinatrice Provinciale, un incarico importante che accolgo con grande entusiasmo e senso di responsabilità, confermando la mia totale dedizione al servizio della comunità. Mi impegnerò con determinazione nel promuovere i valori e gli obiettivi del partito, lavorando per il suo radicamento e la sua crescita nel Sannio, sempre al fianco dei cittadini e in ascolto delle loro esigenze”.

Maurizio Bocchino, capogruppo di Minoranza ed esponente di Fratelli d’Italia a San Giorgio del Sannio, si unisce ai complimenti intervenendo a margine della nomina: “L’adesione dell’Avv. Antonella Rinaldi a Fratelli d’Italia rappresenta un passo importante e significativo per la crescita del partito sul nostro territorio. La nomina a Vice Coordinatrice Provinciale è la dimostrazione concreta dell’attenzione che Fratelli d’Italia e il Senatore Domenico Matera, a cui rivolgo i miei ringraziamenti, riservano a San Giorgio del Sannio e all’intero comprensorio del Medio Calore.

Si apre una nuova stagione per il partito, che si arricchisce di una figura di valore come quella di Antonella Rinaldi, un’amica prima che una grande professionista, andando a rafforzare e integrare il lavoro portato avanti da chi già da tempo opera con impegno sul territorio”.