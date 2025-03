Janara, Rubano: "Scelta culturale intelligente. Critiche esorcisti fuori luogo" "La manifestazione è stata un’occasione per valorizzare il patrimonio culturale di Benevento"

“La recente manifestazione “Janara – Le Streghe di Benevento”, ideata e diretta in modo eccellente da Antonio Frascadore e Nico Girolamo e patrocinata dal Comune, rappresenta un’iniziativa culturale intelligente che riporta alla luce il mito delle streghe, profondamente radicato nella storia e nell’identità di Benevento, conosciuta come la “Città delle streghe” grazie a leggende secolari".

Così Francesco Maria Rubano, segretario provinciale e deputato di Forza Italia, che prosegue "Respingendo le critiche mosse dall’Associazione Internazionale degli Esorcisti, è giusto evidenziare, come ha ben ha fatto, in questa circostanza, il sindaco Clemente Mastella, che la manifestazione è stata un’occasione per valorizzare il patrimonio culturale di Benevento, senza alcuna connessione con pratiche esoteriche o oscure.

Quando le scelte sono funzionali a un progetto di sviluppo intelligente della Città, è doveroso riconoscerne il valore.

Iniziative di questo tipo contribuiscono a promuovere il turismo e a rafforzare l’identità culturale di una Città.

Le osservazioni degli esorcisti appaiono fuori luogo e non pertinenti al contesto. Se si vuole avviare un dibattito serio sul tema, è necessario basarsi su una comprensione approfondita della storia e delle tradizioni locali, riconoscendo il valore culturale e storico che il mito delle streghe rappresenta per Benevento”.