Hanon System. Barone (Lega): scongiurata la chiusura a maggio "Ammortizzatori sociali fino a dicembre per i lavoratori"

“Grazie all’impegno di tutti, azienda, sindacati, ministero del Lavoro, Regione, Confindustria e istituzioni, è stata scongiurata la chiusura a fine maggio del sito produttivo di Benevento della Hanon Systems, l’azienda di proprietà della coreana Hankook. Per i 55 lavoratori ci sarà la proroga della cassa integrazione in continuità fino al 14 dicembre 2025 mentre l’azienda ha garantito il pagamento delle spettanze per i restanti giorni fino al 31 dicembre e nel frattempo bisognerà individuare un percorso che possa garantire la continuità aziendale con un nuovo investitore”.

A dirlo è Luigi Barone, consigliere del sottosegretario al Lavoro e alle Politiche Sociali Sen. Claudio Durigon, che ha partecipato questa mattina al tavolo, convocato dal ministero del Lavoro, con azienda, Regione Campania e sindacati nel corso del quale è stata trovata la soluzione che scongiura la chiusura dell’azienda tra sessanta giorni. “Ringrazio tutti per la responsabilità e la sensibilità, in un territorio come Benevento la chiusura improvvisa di un’azienda come Hanon Systems avrebbe rappresentato un duro colpo al tessuto socio-economico. Per cui avere sette mesi in più è importantissimo per ricercare adeguate soluzioni e soprattutto per garantire i lavoratori”, aggiunge ancora Barone che conclude: “Ora lo sforzo di tutti noi, e a breve organizzeremo un nuovo incontro con il Ministero delle Imprese e del Made in Italy e Invitalia, è quello di trovare investitori che possano assicurare la continuità di una fabbrica funzionante e che produce”.