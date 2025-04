Vertenza Hanon, l'opposizione: la forte mobilitazione ha dato risultati Scongiurata la chiusura per maggio prorogati ammortizzatori sociali fino a dicembre

“Valutiamo positivamente l'esito del tavolo istituzionale presso il Ministero del Lavoro che ha scongiurato l'annunciata chiusura a maggio dello stabilimento Hanon Systems di Benevento, prorogando gli ammortizzatori sociali per i lavoratori fino a dicembre”. E' quanto dichiarano i consiglieri comunali di opposizione Luigi Diego Perifano, Raffaele De Longis, Giovanni De Lorenzo, Francesco Farese, Floriana Fioretti, Giovanna Megna, Angelo Miceli, Vincenzo Sguera e Maria Letizia Varricchio che commentano quanto annunciato dopo la riunione convocata dal Ministero del Lavoro con azienda, Regione Campania e sindacati: “su questa vertenza c'è stata la forte mobilitazione territoriale ed istituzionale che avevamo auspicato per accompagnare i lavoratori nella lotta per la difesa del lavoro. Gli sforzi condotti hanno portato a questo primo risultato evitando la chiusura a maggio che avrebbe avuto un impatto devastante per oltre 60 famiglie e per la nostra fragile economia. Ora in questi mesi, a tutti i livelli istituzionali e senza distinzioni di bandiera partitica, bisognerà continuare nello sforzo corale per trovare soluzioni strutturali per tenere in vita il sito produttivo attraendo nuovi investitori.

Altrettanto fattivo e determinato dovrà essere – concludono i consiglieri - l’impegno per salvare il progetto SoliTek per il quale siamo, invece, ancora in attesa degli esiti delle interlocuzioni tra il sindaco Mastella e il Ministero delle Imprese e del Made in Italy”.