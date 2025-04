Barone (Lega): la Regione Campania sempre più maglia nera per i costi La riflessione del responsabile Enti Locali della Lega Salvini premier in Campania

“Che la Regione Campania sia una delle meno virtuose in termini di costi e spesa non è certo un’invenzione del ministro Calderoli ma basta leggere i dati di Siope, il sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici, per verificare che gli sperperi del Pd e dei suoi alleati siano esagerati”. A dirlo è Luigi Barone, responsabile Enti Locali della Lega Salvini premier in Campania, che confronta i pagamenti 2024 tra Regione Campania e Regione Lombardia. “Comprendo la necessaria difesa d’ufficio del vice presidente Bonavitacola ma è assolutamente insufficiente. Basti pensare che ad iniziare dai costi lordi del personale la Campania spende più della Lombardia: 190 milioni di euro contro 135”, spiega Barone che aggiunge: “Per i buoni pasto la Campania spende oltre 4 milioni di euro, la Lombardia meno di 3 milioni. Non ne parliamo per il costo delle indennità degli organi istituzionali: 15 milioni e mezzo di euro la Campania, 3 milioni e mezzo la Lombardia. Per la partecipazione a manifestazione e convegni la Campania ha speso in un anno oltre 6 milioni di euro, la Lombardia meno di 2 milioni; per la telefonia fissa la Campania ha pagato oltre 1 milione di euro, la Lombardia 100mila euro. Anche sui costi energetici la Campania è fuori controllo. Per l’energia elettrica la Campania ha pagato per il 2024 bollette per 63 milioni di euro, la Lombardia ha speso meno di 10 milioni di euro”, afferma Barone che poi cita il caso della locazione degli immobili: “La Regione Campania per i fitti ha speso quasi 7 milioni di euro e mezzo, la Lombardia 256mila euro”. Poi, il dirigente della Lega cita “ulteriori anomalie. Per ‘altre spese legali’ la Campania ha pagato oltre 7 milioni e 600mila euro, la Lombardia 6.278 euro. Per le spese postali la Campania ha pagato oltre 5 milioni di euro e la Lombardia poco più di un milione; così come per gli incarichi di studio, ricerca e consulenza: la Campania ha sborsato in un anno 2 milioni e mezzo di euro, la Lombardia 57 mila euro”. Singolare per Barone “è anche il dato dei contratti di servizi per il trasporto pubblico: 784 milioni la Campania, 646 milioni la Lombardia, considerando che quest’ultima è di gran lunga superiore per abitanti, dimensione geografica e numero totale di comuni alla Campania”. Per il dirigente regionale della Lega “gli sprechi in Regione Campania sono tali e tanti che ricordarli tutti ci vorrebbero pagine e pagine di giornali, speriamo che presto, invece, si volti pagina con il buongoverno del centrodestra e della Lega a Palazzo Santa Lucia”.