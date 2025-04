Tari, l'ira del Movimento 5 Stelle: mancanza di trasparenza, informare cittadini "Le proprietà rurali e alcune attività agricole sono esentate ma documentazione non chiara"

Il gruppo territoriale del Movimento 5 Stelle di Benevento esprime forti preoccupazioni riguardo al regolamento TARI 2025 recentemente approvato, che è stato implementato "frettolosamente senza una sufficiente trasparenza o un coinvolgimento pubblico adeguato. Sebbene l'amministrazione comunale affermi di aver migliorato la gestione dei rifiuti, la realtà è che il nuovo regolamento presenta numerose carenze che contribuiscono ad aggravare cittadini e attività commerciali, soprattutto quelle che già si trovano in una condizione di vulnerabilità. Si potrebbe pensare ad una revisione che vada maggiormente incontro ai nuclei familiari con anziani, minori o persone diversamente abili. Si potrebbe, inoltre, prevedere la possibilità di azzerare la quota variabile se la raccolta è virtuosa".

Secondo il M5S "Emerge, in primo luogo, una grave mancanza di trasparenza su come siano stati calcolati i costi della gestione dei rifiuti, lasciando residenti e commercianti all'oscuro dei criteri utilizzati per stabilire le loro imposte.

In secondo luogo, le cosiddette riduzioni per il compostaggio e per le aree colpite da lavori pubblici sono così poco definite che molti residenti e commercianti che avrebbero diritto a tali benefici rischiano di esserne esclusi.

Inoltre, il trattamento delle esenzioni per le proprietà è pieno di incoerenze. Le proprietà rurali e alcune attività agricole sono esentate dalla tassa, ma la documentazione necessaria per dimostrare questa condizione non è né ben definita né facilmente accessibile".

Il gruppo M5S condanna "anche la scarsa comunicazione riguardo alle variazioni di stato delle proprietà, che ha lasciato molti residenti e imprenditori in difficoltà nel capire come la loro responsabilità tributaria venga influenzata da cambiamenti nell'uso delle loro proprietà. Il processo andrebbe semplificato, garantendo una migliore informazione al pubblico".

Infine, le sanzioni per la non conformità sono "eccessivamente severe, con multe che rischiano di penalizzare pesantemente le piccole attività e i residenti. Il gruppo M5S ritiene che debba essere introdotto un sistema più equo e trasparente, con scadenze più ragionevoli e procedure di risoluzione delle controversie più accessibili.

L’amministrazione comunale di Benevento - concludono dal M5S - non può non tener conto di questi problemi: la invitiamo pertanto a collaborare con la comunità per creare un sistema TARI più giusto e trasparente. Il gruppo M5S continuerà a lottare per i diritti di ogni cittadino e a spingere per riforme che mettano al primo posto le persone anziché i profitti".