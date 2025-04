Lavori variante Fortorina. Agostinelli (FdI): dal Governo la strada giusta Il sindaco di San Bartolomeo: grazie al viceministro Cirielli e all'ingegnere Montesano

"Come già aveva annunciato il viceministro Cirielli, che ringrazio per il suo quotidiano impegno e la sua attenzione nei nostri confronti, oggi ANAS ha consegnato i lavori di un ulteriore stralcio della variante di San Marco dei Cavoti, in continuità ai lavori di completamento della Fortorina".

Così Carmine Agostinelli, esponente sannita di Fratelli d’Italia, sindaco di San Bartolomeo in Galdo e Consigliere Provinciale che ringrazia "l’ingegnere Montesano non solo per l’invito rivoltomi ma anche e soprattutto per il lavoro finalizzato al completamento dell’opera. Il progetto relativo al 2° lotto “Lavori di Completamento dallo svincolo di S. Marco dei Cavoti a S. Bartolomeo in Galdo” - variante all’abitato di SBiG e SBiG innesto SS17, è in fase di VIA presso il Ministero dell’Ambiente. Continua, quindi, il virtuoso iter avviato negli ultimi anni.

Grazie alle forze di Governo - ha rimarcato Agostinelli - per aver sposato la causa e grazie ad ANAS per la sinergia territoriale mai venuta meno.

L’impegno assunto proprio a San Bartolomeo dal Vice Ministro Cirielli, il suo quotidiano monitoraggio e le costanti informazioni di cui ci onora, sono per noi indice di garanzia del risultato. In tale ottica leggiamo anche la recente nomina del nostro Sen. Antonio Iannone a Sottosegretario alle Infrastrutture, importantissimo riconoscimento del nostro partito e dell’intero Governo di Giorgia Meloni. La strada è quella giusta!".