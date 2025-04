Decreto Bollette, Forza Italia: "Vicini a famiglie e imprese" Il commento di Diana Marotta, responsabile del Dipartimento Politiche Sociale di Forza Italia

“La Camera ha appena approvato un provvedimento fondamentale per migliaia di famiglie e imprese italiane, che affrontano quotidianamente il peso del caro energia. Il decreto Bollette, che ora passa all’esame del Senato, rappresenta una risposta per chi ha bisogno di tutele e sostegni reali. È un segnale di responsabilità politica e sociale che Forza Italia ha sostenuto con convinzione”.



Lo dichiara Diana Marotta, responsabile del Dipartimento Politiche Sociale di Forza Italia e consigliere comunale di Limatola, commentando il via libera della Camera al decreto energia.



“Tra le misure più importanti – spiega Marotta – ci sono il contributo straordinario di 200 euro per le famiglie con ISEE fino a 15 mila euro, il potenziamento del bonus sociale luce e gas per i più vulnerabili, e l’introduzione di un impegno di rateizzazione in caso di morosità condominiale per evitare distacchi. Si tratta di interventi importanti , con uno stanziamento complessivo di 3 miliardi di euro, pensati per non lasciare indietro nessuno. È il modello Forza Italia: una politica seria, responsabile e vicina alle persone”, conclude Marotta.