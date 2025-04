Benevento Stazione Appia "bagni chiusi per i viaggiatori" La sollecitazione di Barone della Lega: intervengano le autorità preposte

“Alla vergogna non c’è mai fine. La stazione Appia di Benevento, inaugurata in pompa magna soltanto qualche settimana fa nonostante la ferrovia sia ancora chiusa per i lavori in corso, non ha i bagni funzionanti per i viaggiatori che usufruiscono del piazzale della stessa per attendere i pullman sostitutivi per Napoli. È inconcepibile che i bagni siano con porte chiuse e sbarrate”. Così Luigi Barone, responsabile Enti Locali della Lega in Campania che chiede l’intervento “delle autorità preposte. Non è possibile inaugurare una Stazione, dicendo che è operativa, e poi non si aprono i bagni per i viaggiatori che in ogni caso la utilizzano per attendere i pullman sostitutivi. Asl e altre autorità competenti intervengano immediatamente per rendere i bagni utilizzabili ai tanti viaggiatori che quotidianamente si recano alla stazione Appia per attendere i pullman sostitutivi. I pendolari già soffrono un atavico disagio nel non poter utilizzare da anni il treno per colpa di ritardi nei lavori addebitabili ad una fallimentare gestione del comparto del Pd e dei suoi alleati, ora addirittura non possono nemmeno andare in bagno alla stazione. È la fine del mondo; speriamo intervengano per mettere fine a questa assurdità”, conclude Luigi Barone.