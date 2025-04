Civico 22: il nuovo presidente è Argemino Parente Si è svolta l'assemblea dei soci e il rinnovo coordinamento

Si è svolta l’Assemblea dei soci di Civico 22, convocata per lo studio e l’approvazione del nuovo Statuto e per il rinnovo degli organi costitutivi.

Angelo Moretti, Presidente uscente di Civico 22 e Consigliere Comunale, ha aperto i lavori salutando e ringraziando i numerosi simpatizzanti presenti e ricordando la giovane Adele Zotti, scomparsa tragicamente di recente, impegnata attivamente nel sociale e convinta sostenitrice di Civico 22 che, pertanto, raccoglie e porta avanti nel proprio percorso anche le istanze e l’eredità di Adele.

Nel corso del suo intervento, Moretti ha ribadito i valori fondanti di Civico 22 — coesione, inclusione, solidarietà e l’importanza simbolica dei “22 metri” come metafora della relazione — e ha annunciato la costituzione di un gruppo di comunicazione rinnovato e potenziato. All’interno di questo progetto si inserisce “Scaffale”, l’iniziativa

culturale e informativa coordinata da Rossella Matrangolo, nominata responsabile della comunicazione.

Moretti ha inoltre formalizzato le proprie dimissioni dalla carica di Presidente di Civico 22, spiegando di voler dedicare tutte le sue energie al ruolo di consigliere comunale e alla costruzione di una rete nazionale con movimenti affini, tra cui PER e la nascente Rete di Trieste.

In vista delle prossime competizioni elettorali, Civico 22 allargherà il proprio orizzonte a tutte le realtà locali e provinciali, fondando il programma sui valori di visione, cooperazione, mobilitazione, opinione e indirizzo.

L’Assemblea ha infine discusso le modifiche allo Statuto approvando la versione aggiornata e ha eletto i sette nuovi membri del Coordinamento (Elide Apice, Silvio Baccari, Umberto Ficociello, Nazzareno Iarrusso, Giuseppe Iorio, Rosario Luongo, Argemino Parente) che, a sua volta, ha nominato Argemino Parente Presidente di

Civico 22, Giuseppe Iorio segretario, Elide Apice vicepresidente e Umberto Ficociello tesoriere.