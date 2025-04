Palumbo Pd: "Si apre nuova fase in Regione per superare napolicentrismo" L'esponente democrat sannita analizza gli scenari del prossimo futuro

"Si apre una nuova fase in Campania. Le forze politiche di centro sinistra devono assumersi la responsabilità di tracciare un percorso che riequilibri il territorio Regionale superando la prevaricazione del napolicentrismo ma anche di Salerno, dando il giusto ruolo alle aree interne, sostanzialmente sempre

considerate nel panorama della programmazione regionale aree marginali, con interventi marginali".

Così Italo Palumbo PD analizza il momento "Non sono bastati interventi a pioggia, operati dalla Regione in questi anni, a rilanciare l’economia delle aree interne e ad evitare una costante desertificazione dei nostri piccoli comuni. Molti giovani ormai non vedono il proprio futuro nel Sannio e vanno via alla ricerca di vere opportunità di lavoro, qualificato e ben pagato. Oggi è necessario più che mai fare di più, molto di più. La destra non offre alcuna garanzia di cambiamento.

Il centro Sinistra ha la responsabilità di continuare il lavoro che si è svolto in Regione Campania in questi anni, correggendo anche gli errori commessi. Nessuna delega in bianco al nuovo governatore, ma un confronto costante che i consiglieri regionali eletti nel Sannio devono tenere. Il centro sinistra deve

costruire un’alleanza larga, anzi larghissima, aperta a tutte le sensibilità politiche e civiche, senza nessuna

esclusione, senza nessun pregiudizio. D’altra parte abbiamo già avuto rapporti di governo sia a livello

regionale, ma anche in amministrazioni locali ampie e condivise. Anche nel Sannio governiamo alcune

comunità montane senza pregiudizio. È senza pregiudizio ci stiamo confrontando alla Provincia di

Benevento. Se il tema è lavorare per il territorio, confrontiamoci sui progetti, sui metodi di gestione. I

cinque stelle sono stati all’opposizione fino ad oggi in regione Campania. Credo che lavoreremo tutti per

una scelta che ricomponga l’unità del centro sinistra, come è avvenuto al Comune di Napoli. Superiamo

ogni ipocrisia sulla composizione del centro sinistra e uniamoci per battere ancora una volta le destre. La

più ampia partecipazione deve coincidere con un coinvolgimento vero delle forze politiche della coalizione

nelle scelte programmatiche del Consiglio Regionale e una partecipazione responsabile di tutte le aree della

regione nel Governo Regionale. La politica di un solo uomo al comando non è proponibile. Per il passato si è superato ogni limite. Bisogna allargare la democrazia all’interno delle istituzioni e ciò deve essere nel DNA

delle forze politiche di centro sinistra. La svolta, al di là della bocciatura del terzo mandato da parte della

Consulta, è stata necessaria e il partito Democratico Nazionale e il commissario Regionale hanno dato prova di coerenza e di responsabilità. Il Partito democratico di Benevento dovrà fare la sua parte nella

elaborazione dei programmi, peraltro avviata con i tavoli programmatici, e dovrà essere in grado di

determinare la propria presenza con candidati che dovranno scelti sulla base di un confronto interno, che

ritengo debba essere prontamente avviato, aperto e franco. Bisognerà sicuramente partire dagli attuali

consiglieri regionali e dal lavoro che hanno svolto nel consiglio regionale a difesa degli interessi del Sannio,

oltre ad altre esperienze maturate nei consessi comunali e nella direzione provinciale del partito.