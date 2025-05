Civico 22 incontra i cittadini "affrontare degrado, crisi commercio e dissesto" Il gruppo ha lanciato l'iniziativa "Un caffè con il consigliere"

Dal degrado in varie zone della città alla condizione di estrema difficoltà che vive il piccolo commercio e tante richieste di chiarimenti riguardo a quanto succede in città. Sono solo alcuni dei temi su cui si è mossa la prima dell'iniziativa “Un Caffè con il Consigliere”, un nuovo spazio di dialogo per i cittadini con l’opportunità di “segnalare problemi quotidiani o proporre idee per il miglioramento della vita in città”.

“Raccogliere le diverse sollecitazioni che Civico 22 riceve, regolarmente, tramite social in un incontro vis à vis” è in buona sostanza il senso dell'iniziativa lanciata dal gruppo politico Civico 22 che, come ha spiegato il consigliere comunale Angelo Moretti “è rimasta intatta nonostante le mille difficoltà di un percorso civico. Dopo l'esperienza 2021 abbiamo provato a portare avanti diverse piste d'impegno. Sono numerosi i cittadini che chiedono una serie di interventi o spiegazioni su quanto accade in città, di qui l'idea di aprire, con la segreteria politica di Civico 22, uno spazio d'ascolto. E dunque rinnoveremo l'appuntamento ogni sabato e faremo in modo che tutto quel che è ben segnalato possa far parte di un'interrogazione consiliare, sperando anche di poter ridurre la dilatazione eccessiva dei tempi in consiglio comunale”.

E infine Moretti aggiunge “Affrontare di persona le questioni d'interesse dei cittadini ha anche lo scopo di aumentare la partecipazione civica e scongiurare il rischio del non voto”.

Un progetto che nasce anche in vista delle prossime amministrative come conferma il segretario politico di Civico 22, Giuseppe Iorio “Vogliamo avvicinarci alle persone e coinvolgerle, condividendo loro nuove prospettive per le prossime elezioni perché vadano in maniera diversa da come sono andate nell'ultima tornata”.

Poi punta il dito “Da 9 anni il Comune di Benevento è in dissesto. Questo significa tasse nal massimo e, in buona parte, servizi inefficienti. Di questo faremo azione politica”.