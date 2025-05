Giovedì ministro Valditara nel Sannio: visiterà istituto Agrario e Piana Romana Alle 15.30 l'incontro con la stampa e i vertici della Lega nel Sannio

Tour sannita, giovedì 8 maggio, per il ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara. Alle 12 il Ministro sarà all'Istituto di Istruzione Superiore Galilei-Vetrone, presso il Polo Tecnico di Benevento Istituto Tecnico Agrario e Cat di contrada Piano Cappelle.

Il Ministro farà una visita alla struttura e al convitto e a seguire, alle 12.30, nella sala conferenze incontrerà il personale e gli alunni con il dirigente scolastico Antonella Gramazio. Poi, il ministro Valditara si recherà a Piana Romana, a Pietrelcina, per una visita ai luoghi di San Pio dove sarà accolto dai sindaci di Pago Veiano, Pietrelcina e Pesco Sannita, Mauro De Ieso, Salvatore Mazzone e Nicola Gentile. Alle 15.00, invece, il ministro Valditara sarà nuovamente a Benevento per una conferenza stampa su 'La scuola per il futuro' all'Università Giustino Fortunato di via Delcogliano.

All'incontro porterà i saluti il rettore dell'UniFortunato Giuseppe Acocella. Seguiranno gli interventi del segretario provinciale della Lega Luigi Bocchino, del responsabile Coesione Territoriale e Zes Mezzogiorno della Lega Luigi Barone, del responsabile Istruzione e Scuola della Lega Campania Michele Zarrillo; le conclusioni saranno affidate al segretario regionale della Lega Gianpiero Zinzi e al ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara.