Regionali e referendum: incontro di Italia Viva con Teresa Bellanova Sabato 10 maggio alle ore 17,30 al Comune di Airola

Nuovo appuntamento nel Sannio di Italia Viva con la presenza di Teresa Bellanova e della squadra regionale. Sabato 10 maggio alle ore 17,30 presso l’aula consiliare del Comune di Airola si terrà un incontro dibattito, organizzato dal coordinamento provinciale di Italia Viva Benevento, con al centro i temi dei prossimi appuntamenti elettorali. “Illustreremo insieme a Teresa Bellanova, che proprio dal Sannio darà lo start alla campagna elettorale referendaria, le ragioni del No sui due quesiti riguardanti il Jobs Act - così il Segretario provinciale di Italia Viva Bepy Izzo -. Si inizieranno, inoltre, a raccogliere alcune proposte per il nostro territorio che è nostra intenzione valorizzare, per il tramite del nostro Segretario Regionale Armando Cesaro e della squadra in Regione Campania nel momento in cui si andrà a stilare il programma per le prossime elezioni regionali”. Conclude Izzo: “Invitiamo tutti i cittadini a partecipare a questo importante momento di approfondimento e ringraziamo l’Amministrazione Comunale di Airola per l’ospitalità istituzionale e per aver favorito un’occasione di confronto e discussione politica”.