Turismo, Mortaruolo: "Dalla Regione Campania oltre 10 milioni per i Comuni" Un'opportunità per il Sannio e le aree interne

Con un investimento di 10,2 milioni di euro, la Regione Campania rilancia con forza la strategia di promozione turistica integrata, destinando risorse ai Comuni non capoluogo, per la realizzazione di itinerari culturali, naturalistici ed enogastronomici di portata nazionale e internazionale.

La misura, approvata con delibera di Giunta n. 229/2025, prevede progetti da attuarsi tra giugno e dicembre 2025, promossi in forma associata da almeno sei Comuni, con un contributo massimo di 120.000 euro per proposta. L’obiettivo è incentivare una rete territoriale tra enti locali, operatori e comunità, in vista del riconoscimento delle DMO (Destination Management Organization) e per consolidare una visione condivisa e sostenibile del turismo regionale.

“È un’occasione importante per valorizzare borghi, cammini, paesaggi, produzioni tipiche e tradizioni culturali, superando l’isolamento e puntando su una narrazione turistica credibile, innovativa e identitaria” afferma Erasmo Mortaruolo, Consigliere regionale e Vice Presidente della Commissione Turismo, Lavoro e Attività Produttive della Campania.

“Desidero esprimere un ringraziamento al Presidente Vincenzo De Luca - prosegue Mortaruolo - all’Assessore al Turismo Felice Casucci e alla Direzione Generale Politiche Culturali e Turismo, guidata dalla dottoressa Rosanna Romano, per aver promosso uno strumento capace di parlare davvero ai territori. Il turismo, se ben sostenuto e governato, può essere un motore di sviluppo e coesione, anche fuori dalla stagione estiva”.