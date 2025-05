Viabilità provinciale, Forza Italia chiede software per la gestione I consiglieri Iachetta e Fuschini: Si preferisce la discrezionalità alla trasparenza

“Forza Italia ha chiesto con forza l’adozione di un software per la gestione della viabilità provinciale, come strumento necessario per mettere fine alla discrezionalità e garantire interventi basati su criteri oggettivi e trasparenti, nell’interesse reale del territorio”.

Lo dichiarano i consiglieri provinciali di Forza Italia, Anna Iachetta e Vincenzo Fuschini.



“A distanza di settimane dalla nostra proposta, nessuna notizia è più arrivata sulla sua adozione. Il software è fermo, bloccato da chi evidentemente preferisce gestire ancora la viabilità in modo discrezionale, per fare campagna elettorale in vista dei prossimi appuntamenti, a cominciare dalle Regionali. Una scelta grave”.



“La sicurezza dei cittadini non può essere piegata a logiche di appartenenza politica. Le strade del Sannio hanno bisogno di programmazione seria, non di favoritismi. Forza Italia ha indicato la strada: ora il Presidente Lombardi dica chiaramente da che parte sta.”