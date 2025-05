"Sanità al collasso reparti saturi: nel Sannio serve cambio radicale" Barone, responsabile Enti Locali della Lega, analizza i dati Fadoi

“I dati diffusi da FADOI fotografano una situazione drammatica: il 45% dei reparti di medicina interna in Campania è in overbooking, il 90% denuncia carenze croniche di personale. Questo significa reparti saturi, pazienti ammassati su barelle nei corridoi, medici e infermieri allo stremo. A Benevento, come nel resto della regione, paghiamo il prezzo di politiche sbagliate, di tagli e scelte miopi portate avanti da De Luca, dal Pd e dagli alleati in tutti questi anni”. A dirlo è Luigi Barone, responsabile Enti Locali della Lega Salvini Premier in Campania. “All’ospedale San Pio di Benevento ieri il reparto di medicina d’urgenza su 18 posti letto ne impegnava 17, quello di medicina generale su 18 posti ne occupava 16. Insomma la situazione è molto complicata dappertutto ma nel Sannio è gravissima perché abbiamo un solo ospedale pubblico realmente funzionante visto che quello di Sant’Agata, purtroppo, per scelte scellerate di De Luca, del Pd e dei suoi alleati non si vuole rendere fruibile, anzi si vuole condurre a ‘morte lenta’”, aggiunge Barone che prosegue: “Non possiamo più permettere che la sanità venga sacrificata sull’altare della propaganda e del clientelismo. Condivido pienamente la proposta del nostro candidato presidente Gianpiero Zinzi e della Lega: serve una riforma radicale della sanità campana, a partire dal rafforzamento della medicina di prossimità, dalla riapertura dei pronto soccorso e dalla valorizzazione di chi ogni giorno lavora in corsia con dedizione nonostante le condizioni impossibili”, prosegue Barone che afferma ancora: “Il sistema è al collasso, i cittadini sono abbandonati, i numeri non lasciano scampo: un terzo dei ricoveri potrebbe essere evitato con una rete territoriale funzionante e politiche di prevenzione serie, invece di scaricare tutto sugli ospedali già al limite. La Lega ha le idee chiare e sta lavorando per costruire una sanità finalmente vicina alle persone, efficiente, giusta. Il tempo delle bugie e delle promesse non mantenute è finito. È il momento di cambiare davvero, restituendo dignità ai nostri ospedali e al personale sanitario, e garantendo ai cittadini della Campania il diritto a cure di qualità e accessibili. È ora di archiviare la gestione del Pd per aprire una nuova pagina fatta di concretezza, serietà e rispetto per la nostra comunità”, conclude il dirigente della Lega.