Regionali: Martusciello rilancia "continuiamo a credere in Piantedosi e D'Amato" Nonostante le dichiarazioni del Ministro il segretario regionale di Forza Italia ci cred

Da Benevento Forza Italia rilancia, in vista delle regionali, le proposte di candidature di D'Amato e Piantedosi. Martusciello parte dall'ipotesi Mara Carfagna, emersa oggi alla convention di Noi Moderati di Napoli e spiega “La proposta di Mara Carfagna si affianca a quelle di Cirielli e Gianpiero Zinzi e a quella che abbiamo formulato noi, ovvero candidare un civico. Abbiamo chiesto ad Antonio D'Amato e al ministro Piantedosi di valutarla, devo dire che si stanno aprendo spiragli”.

Eppure le dichiarazioni alla stampa sembravano da leggere in altro verso “Bisogna continuare a coltivare questa possibilità – rimarca invece Martusciello - perché ritengo che con Piantedosi o con D'Amato si possa chiudere l'accordo in pochi secondi.

Quindi se lavoriamo tutti insieme e spieghiamo a queste due personalità che abbiamo individuato che abbiamo bisogno di loro, io ritengo che si possa chiudere in pochi secondi. Poi abbiamo immaginato anche un terzo nome che io tengo coperto da riservo, su cui si sta lavorando, che è altrettanto di livello ed è in grado di mettere insieme la coalizione in pochi secondi”.

Sul nome di Giosi Romano, con un accordo sotteso con De Luca invece prosegue “Il nome di Romano è indipendente dall'accordo con De Luca, non penso ci sia la possibilità di accordi con De Luca. Penso che l'epoca del presidente uscente sia arrivata al termine. Giosi Romano è un nome autorevolissimo, sta facendo molto bene nel suo compito per cui è un'ipotesi indipendente dall'accordo con De Luca”.