Congresso FI a S. Nicola Manfredi, Tajani in collegamento telefonico “Benevento e la Campania modelli da esportare”. Eletto Petrucciano

“La provincia di Benevento e l’intera Campania sono modelli organizzativi da esportare”.

È quanto ha affermato il segretario nazionale del partito, ministro e vicepremier Antonio Tajani, intervenuto in collegamento telefonico al congresso cittadino di San Nicola Manfredi. Tajani ha espresso parole di apprezzamento per il radicamento del partito nel Sannio, rivolgendosi in particolare a Francesco Maria Rubano, di cui ha voluto elogiare “la determinazione, la visione politica e la capacità organizzativa che stanno facendo della provincia di Benevento un modello per tutta Forza Italia”.

“Qui c’è una capacità da parte di Francesco Maria Rubano e di Fulvio Martusciello che deve essere un punto di riferimento se vogliamo crescere. In Campania c’è un’apertura costante alla società civile e ogni giorno si registrano nuovi ingressi”.



È Antonello Petrucciano il nuovo segretario cittadino di Forza Italia a San Nicola Manfredi. L’elezione è avvenuta nel corso del congresso che si è svolto presso il ristorante “La Perla di Pascalucci”, alla presenza di dirigenti locali, provinciali e regionali del partito.

Una sala gremita e una forte partecipazione, segno della vitalità del partito nel Sannio e nel comune sannita. I lavori sono stati presieduti da Fernando Errico, già consigliere regionale, e hanno visto gli interventi del coordinatore per il Medio Calore Mario Mirra, dei consiglieri provinciali Vincenzo Fuschini e Anna Iachetta, dei dirigenti di dipartimento Angelo Piazza e Rosalba De Maria, oltre che del consigliere comunale di San Nicola Manfredi, Angelo Capobianco.



Antonello Petrucciano, appena eletto, ha voluto ringraziare “il segretario provinciale Francesco Maria Rubano, che con il suo entusiasmo ha ridato forza e slancio a Forza Italia nel Sannio, e il segretario regionale Fulvio Martusciello, sempre presente e attento alle dinamiche territoriali. Un ringraziamento particolare a Fernando Errico per il suo costante supporto e la sua esperienza. Insieme a tutta la squadra lavoreremo per rafforzare il partito e offrire un’alternativa seria e concreta alla comunità di San Nicola Manfredi”.

Soddisfatto anche il deputato e segretario provinciale di Forza Italia, Francesco Maria Rubano, che ha dichiarato: “Con Antonello (Petrucciano, ndr) costruiamo una guida autorevole e motivata, che saprà coniugare esperienza e radicamento. Forza Italia cresce e si organizza”.



A concludere i lavori è stato il Capo delegazione di FI al parlamento europeo e segretario regionale di Forza Italia, Fulvio Martusciello, che ha sottolineato: “La nostra forza sta nel legame con i territori e nelle persone che si mettono in gioco con passione e responsabilità. A Petrucciano e alla sua squadra, il mio augurio di buon lavoro”.



Il congresso ha eletto Segretario cittadino, Antonello Petrucciano e componenti della segreteria cittadina: Sergio Mascolino, Fiorenzo La Torella, Pietro Battista, Pietro Campana, Antonio Puzio, Rino Emiddio Giarente, Michela Spatola, Ornella Calabrese, Maria Cimmino e Alessandra Porcini.